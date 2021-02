IOC-voorzitter Bach bedankt opgestapte Tokio-baas Mori

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft begrip voor het besluit van Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio, om af te treden. Mori wordt door Bach in een verklaring bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

“Het IOC respecteert de beslissing van president Mori om af te treden volledig en begrijpt zijn redenen om dit te doen”, aldus Bach. “Mori heeft geholpen om van Tokio de best voorbereide olympische stad ooit te maken. Het IOC zal nauw blijven samenwerken met zijn opvolger om in 2021 veilige Olympische Spelen te organiseren.”

Ook John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en hoofd van de coördinatiecommissie, sprak zijn waardering uit. “Gedurende de acht jaar dat we samenwerkten, was president Mori een sterke en effectieve leider, die altijd te vertrouwen was om oplossingen te vinden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden van de coronacrisis. De samenwerking was uitstekend. Ik wil hem bedanken voor al zijn steun en toewijding.”

Het IOC “is verheugd over het feit dat het organisatiecomité de juiste procedure zal volgen om de nieuwe president te bepalen”.

De 83-jarige Mori, voormalig premier van Japan, is afgetreden omdat de roep om zijn vertrek steeds luider werd na vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo zei hij onder meer dat vrouwen tijdens vergaderingen veel te lang aan het woord zijn en hij uitte daarover zijn irritatie. “Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter onlangs.

Naar verluidt is Saburo Kawabuchi, voormalig voorzitter van de Japanse voetbalbond, niet ingegaan op het aanbod Mori te vervangen. Olympisch minister Seiko Hashimoto, een 56-jarige oud-schaatsster, is nu in beeld.

Het aftreden van Mori gebeurt amper zes maanden voor de Spelen, die op 23 juli moeten beginnen.