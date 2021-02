Lockdown: Australian Open moet verder zonder publiek

Met ingang van zaterdag is er geen publiek meer welkom in Melbourne Park waar de tenniswedstrijden van Australian Open worden gespeeld. Daniel Andrews, de minister-president van de staat Victoria, heeft vanaf zaterdag een vijfdaagse lockdown afgekondigd vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het grandslamtoernooi wordt gehouden.

Tot en met vrijdag mochten er op het park dagelijks 30.000 mensen naar binnen. Dat is een derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezoekt. Normaal bezoeken in de twee weken dat het toernooi duurt 800.000 mensen het toernooi.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begon vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarvoor moesten worden genomen, drie weken later dan normaal. Met strikte maatregelen had Australiƫ, dat pas later deze maand begint met vaccineren, de afgelopen maanden het coronavirus onder controle gekregen.

Dagelijks wordt er slechts een enkeling positief getest. De tennissers die meedoen aan de Australian Open en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australiƫ eerst twee weken in quarantaine.