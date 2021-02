Ook mannenploeg verovert goud op achtervolging in Thialf

In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg heeft ook het mannenteam van Oranje in de lege schaatshal Thialf goud veroverd op de achtervolging. De titelverdediger zegevierde met een tijd van 3.41,42 minuten. Tegenstander Canada eindigde als tweede in 3.41,71 en Rusland pakte brons met 3.42,66.

Namens Nederland verschenen Patrick Roest, Marcel Bosker (beiden van Jumbo-Visma) en Beau Snellink (TalentNED) op het ijs. Zij werkten voor het eerst gezamenlijk een wedstrijd op dit onderdeel af.

Het ‘gelegenheidstrio’ van Oranje reed allerminst een vloeiende race. Bosker en Snellink deden het nodige kopwerk waarna Roest het zware werk in de slotfase opknapte. Het Nederlandse drietal kwam niet echt veel aan ‘duwen’ toe, een tactiek die op dit onderdeel plotseling nogal populair is geworden en door het vrouwenteam van Oranje kort daarvoor succesvol was toegepast. Olympisch kampioen Noorwegen kon in de laatste rit niet imponeren en eindigde als vierde in 3.43,23.

Voor met name Roest was het WK-goud een grote opluchting. Hij moest donderdag als grote favoriet op de 5000 meter verrassend voorrang verlenen aan het nieuwe schaatsfenomeen Nils van der Poel uit Zweden.

Kopman Sven Kramer ontbrak in het Nederlandse team. De 34-jarige Fries meldde zich donderdag af voor de achtervolging kort nadat hij door rugproblemen op de troosteloze negentiende plek was geëindigd op de 5000 meter (6.35,52). Snellink verving hem.

Kramer, die verder niet meer in actie komt op de WK afstanden, behaalde niet minder dan acht wereldtitels op de achtervolging. Vorig jaar zegevierde hij in Salt Lake City met Douwe de Vries, inmiddels gestopt, en Bosker. Van de dertien WK-wedstrijden op de achtervolging won Nederland er twaalf. In 2011 pakte het Amerikaanse mannenteam goud.

Bondscoach Jan Coopmans, bij Oranje onder meer verantwoordelijk voor de ploegachtervolging, ontbreekt bij de WK in Thialf wegens privéomstandigheden.