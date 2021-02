Tennisser Thiem na achterstand in vijf sets langs Kyrgios

Tennisser Dominic Thiem heeft zich in de derde ronde van de Australian Open in vijf sets langs Nick Kyrgios geknokt. De Oostenrijkse nummer 3 van de plaatsingslijst boog tegen de Australiër een achterstand om: 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4. De partij duurde bijna 3,5 uur.

Voor Kyrgios was het zijn tweede vijfsetter van de week. Twee dagen eerder had hij nog vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Fransman Ugo Humbert.

Van fysiek ongemak was in de eerste twee sets weinig merkbaar bij Kyrgios, die sterk serveerde en Thiem zijn wil oplegde. Kyrgios etaleerde ook zijn onderhandse service toen hij voor de winst van de tweede set serveerde. Het duel kantelde toen Kyrgios, die wat vermoeider begon te ogen, vroeg in de derde set twee mogelijkheden op een break liet liggen.

“Ik had me al een beetje neergelegd bij een nederlaag”, bekende Thiem na de partij. “Tegen Kyrgios spelen voor zijn publiek, er zijn makkelijkere dingen. Maar opgeven komt nooit in me op.”

Thiem, vorig jaar winnaar van de US Open, mikt bij de Australian Open op zijn tweede grandslamtitel. Vorig jaar haalde hij in Melbourne de finale, waar hij in vijf sets verloor van Novak Djokovic.

In de vierde ronde neemt Thiem het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die aanzienlijk minder lang op de baan stond. Dimitrov zag zijn Spaanse tegenstander Pablo Carreño Busta opgeven. Het stond 6-0 1-0 voor Dimitrov.

De Russische qualifier Aslan Karatsev baarde opzien door de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman uit te schakelen. Het werd 6-3 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 114, die afkomstig is uit de kwalificaties.

De Duitser Alexander Zverev, de nummer 6 van de plaatsingslijst, gunde de Fransman Adrian Mannarino slechts zeven games: 6-3 6-3 6-1.