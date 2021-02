Wielrenner Jakobsen weer geopereerd aan gezicht

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen opnieuw een operatie ondergaan. De 24-jarige sprinter van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step kreeg implantaten in zijn boven- en onderkaak. De chirurgen hebben ook de littekens in zijn mond gereconstrueerd.

“De komende dagen zien er zo uit”, schreef Jakobsen bij een foto met een zak ijs op zijn gezicht. “Veel koelen. En vloeibaar voedsel.”

De wielrenner liep begin augustus zware verwondingen op bij een crash in de openingsrit van de Ronde van Polen. Jakobsen werd op hoge snelheid in de massasprint klemgereden door Dylan Groenewegen en vloog door de hekken. Hij raakte bij de val bijna al zijn tanden kwijt. Jakobsen liep ook scheurtjes en breuken in zijn schedel en gehemelte op en een gebroken neus.

Jakobsen onderging in een Pools ziekenhuis een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht, waarin maar liefst 130 hechtingen werden gezet. De renner werd enkele dagen in kunstmatige coma gehouden. Hij keerde daarna terug naar Nederland en onderging daar nog een aantal operaties. Zo werd bot vanuit zijn bekkenkam getransplanteerd in zijn onder- en bovenkaak.

Jakobsen stapte eind november weer op de fiets om de training voorzichtig op te pakken. Begin dit jaar ging hij met zijn ploeggenoten mee op trainingskamp naar Spanje. “Ik neem nu een week rust om mijn lichaam te laten herstellen”, schreef hij na de operatie in Nijmegen op Instagram. “Hopelijk kan ik volgende week de training hervatten en toewerken naar de wedstrijden.”

De internationale wielerfederatie UCI schorste Groenewegen voor negen maanden voor het veroorzaken van de crash. De sprinter van Jumbo-Visma maakt in mei in Hongarije zijn rentree.