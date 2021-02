Basketballers Jazz blijven maar winnen in NBA

De basketballers van Utah Jazz zijn vooralsnog dit seizoen de beste ploeg in de Amerikaanse NBA. Jazz won van Milwaukee Bucks met 129-115 en dat was zege nummer zeventien in achttien wedstrijden. De ploeg uit Salt Lake City leidt in de Eastern Conference. Rudy Gobert en Joe Ingles waren de topschutters bij Utah Jazz met ieder 27 punten. De Griek Giannis Antetokounmpo maakte 29 punten voor de Bucks en noteerde ook nog 15 rebounds.

Regerend kampioen Los Angeles Lakers bleef in het spoor van Utah Jazz door met 115-105 te winnen van Memphis Grizzlies. Anthony Davis, hersteld van een pijnlijke achillespees, was topscorer bij de Lakers met 35 punten. LeBron James produceerde 28 punten.

Dallas Mavericks won van New Orleans Pelicans in een puntrijke wedstrijd: 143-130. Luka Doncic was bijzonder productief voor de Mavericks met 46 punten. Zijn teamgenoot Kristaps Porzingis noteerde er 36. Bij de Pelicans was Zion Williamson de beste schutter met 36 punten.