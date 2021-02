Betsema zegeviert in veldrit Eeklo

Denise Betsema heeft haar vorm in de slotfase van het veldritseizoen onderstreept met een zege in de Ethias Cross in Eeklo. De renster van Texel duelleerde vooral met landgenote Manon Bakker, die op 5 seconden achterstand als tweede finishte. Wereldkampioene Lucinda Brand eindigde als derde.

Betsema nam vanaf de start het initiatief, maar Bakker nam na twee ronden het commando over. In de vijfde en voorlaatste ronde op het technische parcours was Betsema terug aan de leiding en reed ze met een pittige versnelling weg. Toch werd het nog spannend in de laatste ronde, omdat Betsema, die brons won op het WK in Oostende, met haar fiets bleef haken op een heuveltje. Bakker had de kans voorbij te komen, maar maakte ook een foutje en moest van de fiets.

Quinten Hermans won de wedstrijd bij de mannen. De Belg ging er halfweg vandoor en werd niet meer achterhaald. Toon Aerts arriveerde op 15 seconden achter Hermans als tweede, Europees kampioen Eli Iserbyt werd derde. Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vierde plaats.