Colombiaan Sosa klimt naar ritwinst in Ronde van de Provence

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa heeft de derde etappe van de Ronde van de Provence gewonnen. Het was een rit met aankomst in Chalet Reynard, enkele kilometers onder de top van de Mont Ventoux. De renner van Ineos ging 4 kilometer voor de streep in de aanval en kwam alleen aan. Zijn land- en ploeggenoot Egan Bernal finishte op 15 seconden als tweede, net voor de Fransman Julian Alaphilippe.

Wout Poels kwam, een kleine halve minuut na de ritwinnaar als vierde over de finish. Bauke Mollema werd zevende. Met nog slechts één rit te gaan lijkt Sosa, die de leiderstrui overnam van de Italiaan Davide Ballerini, dichtbij de eindzege in de sterk bezette rittenkoers.