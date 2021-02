Ook Bergsma en Stroetinga naar WK-finale massastart in Thialf

Na de schaatssters Irene Schouten en Marijke Groenewoud hebben ook Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga zich bij de WK afstanden geplaatst voor de finale op de massastart. Bergsma eindigde in zijn halve eindstrijd als vierde, Stroetinga finishte als vijfde in de andere race. De eerste acht rijders in beide ritten kwalificeerden zich voor de WK-finale.

Bergsma (35) verdedigt later op zaterdag in het lege Thialf zijn wereldtitel. Stroetinga (39) is de wereldkampioen van 2015 op dit olympische onderdeel.