Schaatsster Bowe wereldkampioene 1000 m, zilver Leerdam

Schaatsster Brittany Bowe heeft bij de WK afstanden in Thialf goud veroverd op de 1000 meter. De 32-jarige Amerikaanse onttroonde titelhoudster Jutta Leerdam in de voorlaatste rit. Bowe zegevierde in 1.14,12 minuten. Leerdam moest ruim een halve seconde toegeven op haar rivale. Haar tijd van 1.14,67 was niettemin voldoende voor WK-zilver.

Het brons ging naar de Russin Elizaveta Goloebeva, die in de laatste race een persoonlijk record van 1.14,84 reed.

Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, reed de vijfde tijd: 1.15,27. Suzanne Schulting, olympisch shorttrackkampioene op de 1000 meter, zette in de eerste rit een tijd van 1.16,03 neer. Dat leek een matige prestatie, maar door de zware omstandigheden in Thialf (onder meer een hoge luchtdruk) bleef die tijd relatief lang bovenaan staan.

Uiteindelijk dook de Poolse Karolina Bosiek er in het achtste paar als eerste onder (1.15,79). Schulting besloot haar WK-debuut op de langebaan met de achtste plaats. Ze kwam vrijdag op de 500 meter door een flinke misser in de eerste bocht niet verder dan de veertiende plek.

Leerdam eindigde vrijdag als vierde op de 500 meter. Ze vloog er een dag later in haar race tegen Bowe vol in, maar kwam in het laatste rondje toch tekort. De 22-jarige Westlandse, die eind december in Thialf nog haar beste seizoentijd liet noteren (1.13,42), was in de aanloop naar de WK niet helemaal topfit. Ze moest zich eind vorige maand bij de tweede wereldbeker afmelden voor de 1000 meter wegens een voetblessure.

Bowe daarentegen toonde tijdens de twee wereldbekers in Heerenveen juist een glanzende vorm. Ze won de twee races op de 1000 meter en de twee ritten op de 1500 meter. Door die fraaie reeks ging ze zaterdag als favoriet van start en ze kon de hoge verwachtingen waarmaken. Bowe behaalde haar derde wereldtitel op de 1000 meter. Ze gaat zondag ook voor WK-goud op de 1500 meter.