Schaatsster Groenewoud pakt WK-goud op massastart, brons Schouten

Schaatsster Marijke Groenewoud heeft in Thialf verrassend de wereldtitel op de massastart veroverd. De 22-jarige Friezin toonde zich na zestien rondjes de slimste en de sterkste in de eindsprint. Ze versloeg de Canadese titelverdedigster Ivanie Blondin, die als tweede eindigde. Irene Schouten, vooraf de grote favoriet, kwam als derde over de finish.

Groenewoud en Schouten, die beiden rijden voor Team Zaanlander van coach Jillert Anema, hielden de strijd lang goed onder controle. In de slotfase versnelde Groenewoud terwijl Schouten stagneerde, omdat ze werd aangetikt. Groenewoud ging de laatste ronde als koploper in en wist in al het ‘sprintgeweld’ stand te houden. Schouten, befaamd om haar sterke eindsprint, moest van te ver komen om haar derde wereldtitel op dit olympische onderdeel veilig te kunnen stellen. Brons was voor haar het hoogst haalbare.

Groenewoud, bezig aan haar eerste seizoen op het hoogste niveau, maakte vorige maand al de nodige indruk. Bij de eerste wereldbeker eindigde ze als derde. Schouten won en schreef daarna ook de tweede wereldbekerwedstrijd op haar naam. Door pech in de eindfase kon ze zaterdag echter niet meesprinten om WK-goud.

Schouten pakte haar derde WK-medaille in Thialf. Ze behaalde donderdag brons op de 3000 meter en vrijdag goud op de ploegachtervolging. Schouten gaat ook zondag op de 5000 meter nog voor een WK-medaille.