Schaatssters Schouten en Groenewoud naar WK-finale massastart

De twee Nederlandse deelneemsters aan de massastart bij de WK afstanden in Thialf hebben zich in de halve finales niet laten verrassen. Irene Schouten won de eerste race en Marijke Groenewoud zegevierde in de tweede rit. De eerste acht rijdsters plaatsten zich voor de WK-finale, die later op zaterdag wordt verreden.

Schouten gaat op jacht naar haar derde wereldtitel op dit olympische onderdeel. Groenewoud doet voor de eerste keer mee aan de WK.

Bij de mannen komen titelhouder Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga in de halve finales in actie.

Bij absentie van bondscoach Jan Coopmans, die door privéomstandigheden de Friese schaatsbubbel heeft moeten verlaten, fungeert Jillert Anema in Thialf als tijdelijke bondscoach voor de massastart. Dat was een logische keuze van de Nederlandse schaatsbond, aangezien alle vier de Nederlandse deelnemers in zijn team Zaanlander zitten.