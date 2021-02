Skiër Ligety mist afscheidsrace op WK door blessure

De Amerikaanse skiër Ted Ligety zal zijn loopbaan vrijdag niet kunnen besluiten met een optreden op de reuzenslalom bij de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. De tweevoudig olympisch kampioen heeft zich moeten afmelden wegens een knieblessure, zo meldde de Amerikaanse skibond.

Ligety (36), die ook vijf wereldtitels behaalde, boekte zijn eerste olympische succes in 2006 in Turijn waar hij de combinatie won. In 2014 in Sotsji was hij de beste op de reuzenslalom. “Vanwege de problemen aan zijn knie keert Ted eerder dan gepland terug naar de Verenigde Staten en mist hij zijn afscheid. We danken hem voor zijn bijdrage aan de sport”, schreef het Amerikaanse team op Twitter.