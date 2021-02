Tennisster Schuurs dubbelt verder in Australian Open

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar zijn door naar de derde ronde van het dubbelspel in de Australian Open. Het koppel rekende in de tweede ronde af met de Tsjechische Marketa Vondrousova en de Wit-Russische Vera Lapko in twee sets: 6-2 6-4.

Schuurs (27) en Melichar zijn als vierde geplaatst in het grand slam van Melbourne. Ze treffen in de derde ronde van het vrouwendubbel het als dertiende ingeschaalde duo Ljoedmila Kitsjenok uit Oekraïne en Jelena Ostapenko uit Letland.

Rosalie van der Hoek en haar Amerikaanse partner Bernarda Pera bereikten eerder zaterdag al de derde ronde. Van der Hoek schakelde landgenote Arantxa Rus uit, die samenspeelde met de Sloveense Tamara Zidansk: 6-4 6-4.

Van der Hoek en Pera nemen het in de derde ronde op tegen het als derde geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.