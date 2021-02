Thuisfavoriete Barty door naar vierde ronde Australian Open

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zonder al te grote problemen de laatste zestien bereikt van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld, favoriete voor de eindzege in het grandslamtoernooi, zette in de derde ronde de Russin Ekaterina Aleksandrova in twee sets opzij: 6-2 6-4.

De 24-jarige Barty reikte vorig jaar tot de halve finales. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Sofia Kenin, die in deze editie van het toernooi in Melbourne al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Barty speelde in de lege Margaret Court Arena met een stevige bandage om haar linkerdij, maar daar leek ze geen last van te hebben. Ze ontmoet in de vierde ronde de Amerikaanse Shelby Rogers.