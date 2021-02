Van der Hoek verslaat Rus bij vrouwendubbel in Melbourne

In het vrouwendubbelspel op de Australian Open heeft Rosalie van der Hoek in de tweede ronde landgenote Arantxa Rus verslagen. Na een uur en een kwartier spelen eindigde de wedstrijd in twee sets: 6-4 6-4.

De 26-jarige Van der Hoek staat voor het eerst op een grand slam. Ze vormt een duo met Bernarda Pera uit de Verenigde Staten. Samen wonnen ze in de vorige ronde van de als vijftiende geplaatste Russische combinatie Blinkova/Koedermetova (3-6 6-3 7-5).

Rus was met haar Sloveense partner Tamara Zidansek in de eerste ronde met 6-1 6-7 (5) 7-5 te sterk voor de Amerikaanse Alison Riske en Ajla Tomljanovic uit Australiƫ. Ook in het enkelspel is Rus al uitgeschakeld. Ze was de enige Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi bij de vrouwen.