Volleybal-international Beliën maanden uitgeschakeld

Volleybal-international Yvon Beliën is de komende maanden uitgeschakeld en zal dit voorjaar de eerste wedstrijden bij Oranje missen, meldt de volleybalbond Nevobo. De middenaanvalster, die onder contract staat bij de Italiaanse club Il Bisonte Firenze, is deze week geopereerd aan een stressfractuur in haar linker scheenbeen.

Beliën is tijdelijk teruggekeerd naar Nederland vanwege de blessure. Bij de ervaren international is een pin in haar scheenbeen geplaatst, waardoor haar klachten verholpen zouden moeten worden. Naar verwachting is ze over vier maanden hersteld.

De Nederlandse volleybalsters doen deze zomer niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Het team begint dit voorjaar aan de Nations League onder leiding van de nieuwe bondscoach Avital Selinger.