Wereldtitel schaatser Verbij op 1000 meter, diskwalificatie Krol

Schaatser Kai Verbij heeft bij de WK afstanden in Thialf goud gewonnen op de 1000 meter. De 26-jarige sprinter van Team Jumbo-Visma zegevierde met een tijd van 1.08,05 minuten. De onttroonde Rus Pavel Koelizjnikov moest genoegen nemen met zilver (1.08,31). De Canadees Laurent Dubreuil, vrijdag de winnaar van de 500 meter, pakte WK-brons met 1.08,56.

Titelkandidaat Thomas Krol werd in de voorlaatste rit gediskwalificeerd. De Nederlandse kampioen stond bij de tweede startpoging niet stil en moest daardoor de strijd staken. Vorig jaar werd Krol bij de WK afstanden in Salt Lake City ook gediskwalificeerd op de 1000 meter.

Voor Verbij was het zijn tweede wereldtitel op de 1000 meter. Zijn eerste WK-goud op deze afstand behaalde hij in 2019. In 2017 veroverde hij brons. Verbij won in 2017 ook de wereldtitel op de sprintvierkamp.

WK-debutant Wesly Dijs, die in de laatste rit tegen Koelizjnikov reed, eindigde met een tijd van 1.09,44 op de zevende plaats. Kjeld Nuis was de grote afwezige in Thialf. De olympisch kampioen op deze afstand wist zich eind december niet te kwalificeren. Vorig jaar eindigde hij bij de WK in Salt Lake City nog als tweede achter de ontketende Koelizjnikov, die met een verbluffende tijd van 1.05,69 een wereldrecord reed.

De gevreesde Rus, vrijdag op de 500 meter ook tweede, worstelt het hele seizoen al met zijn vorm en zijn fitheid. Na een coronabesmetting in december leek hij voor de WK afstanden net op tijd hersteld, maar door een gebrek aan wedstrijdritme kon hij niet in zijn vertrouwde ritme komen. Ook op de 1000 meter maakte hij weer de nodige fouten.

Krol eindigde vorig jaar in Salt Lake City weliswaar als derde, maar werd uit de uitslag gehaald omdat hij zijn tegenstander tijdens de race zou hebben gehinderd. Mede door die gang van zaken verscheen Krol, die in 2019 WK-zilver pakte op de 1000 meter, zaterdag extra gebrand aan de start in het lege Thialf. Hij miste daardoor echter de rust om foutloos van start te gaan.