WK-zilver Stroetinga op massastart, goud voor Amerikaan Mantia

Arjan Stroetinga heeft bij de WK afstanden in Heerenveen zilver veroverd op de massastart. De 39-jarige Fries moest in de eindsprint de Amerikaan Joey Mantia voor laten gaan. De Belg Bart Swings kwam als derde over de finish. De onttroonde Jorrit Bergsma belandde na een voor hem zware race op de zevende plaats.

Bergsma moest veel kopwerk doen om een vroege ontsnapping van de Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Pool Artur Janicki ongedaan te maken. Dat lukte uiteindelijk, maar daarna kon de erkende sprinter Stroetinga het Nederlandse karwei net niet afmaken.

Voor Mantia was het zijn derde wereldtitel op de massastart. Stroetinga veroverde WK-goud in 2015 en pakte zilver een jaar later.