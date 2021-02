Zwitserse skiester Suter wereldkampioene op de afdaling

De Zwitserse skiester Corinne Suter heeft de wereldtitel veroverd op de afdaling. Ze ging als snelste naar beneden op de piste van het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. Haar tijd was 1.34,27.

Suter was 0,20 seconden sneller dan de Duitse Kira Weidle, die zilver won. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, donderdag de winnares van het goud op de super-G, greep nu de bronzen medaille. Zij gaf 0,37 seconde toe op de 26-jarige Suter.

Suter won voor het eerst in haar carrière een gouden WK-medaille. Ze was donderdag al goed voor het zilver op de super-G. Ze bezorgde Zwitserland na 32 jaar weer succes op het koningsnummer van het alpineskiën. Haar landgenote Maria Walliser was in 1989 de wereldkampioene.

De Sloveense titelverdedigster Ilka Stuhec speelde geen rol van betekenis. Ze was 1,30 langzamer dan Suter en eindigde als veertiende.