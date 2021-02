Darter Van Barneveld strandt in achtste finales

Darter Raymond van Barneveld is op de eerste dag van de finaleronde van de zogeheten Qualifying School in de achtste finales gestrand. De vijfvoudig wereldkampioen moest zijn meerdere erkennen in de Duitser Martin Schindler: 6-4.

‘Barney’ begon afgelopen week aan zijn ‘tweede’ dartscarriĆØre. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn favoriete sport, maar kwam in september terug op dat besluit. Van Barneveld plaatste zich voor de finaleronde van de Qualifying School en kan nu een speelkaart voor de PDC verdienen.

Daarvoor moet de Hagenaar tot en met woensdag een van de vier speelronden winnend afsluiten. Hij krijgt maandag, dinsdag en woensdag nog drie herkansingen. Behalve de vier dagwinnaars verdienen ook de beste acht darters over alle speelronden een speelkaart voor de PDC.