Djokovic zonder fysiek ongemak in vier sets langs Raonic

Novak Djokovic heeft zich zonder al te grote problemen geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De achtvoudig kampioen verloor tegen de Canadees Milos Raonic wel een set, maar won met 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4.

In aanloop naar het duel met Raonic waren er zorgen over de fysieke gesteldheid van Djokovic, die in de vorige ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz een buikblessure opliep. Tegen Raonic bewoog Djokovic echter goed en leek hij weinig hinder te ondervinden van zijn blessure.

Het was de derde wedstrijd op een rij dat Djokovic, de nummer 1 van de wereld, een set moest afstaan. Tegen Fritz had hij vijf sets nodig en tegen diens landgenoot Frances Tiafoe een ronde eerder vier sets.

Djokovic schaarde zich in een select rijtje van tennissers met 300 of meer zeges op een grand slam. Hij moet alleen Roger Federer (362) en Serena Williams (361) nog voor zich dulden. De 33-jarige Djokovic staat op zeventien grandslamtitels.

Bij de laatste acht is Alexander Zverev de tegenstander van Djokovic, die al achttien duels op een rij heeft gewonnen in Melbourne. Zverev had maar drie sets nodig om zich te ontdoen van de Serviër Dusan Lajovic: 6-4 7-6 (5) 6-3.