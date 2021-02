Hendriks stopt na Spelen 2022 als technisch directeur NOC*NSF

Maurits Hendriks (60) legt zijn functie van technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF na de Olympische Spelen van 2022 neer. Hij is dan 13 jaar in dienst geweest bij de sportkoepel. Begin volgend jaar zijn de Winterspelen in Peking.

“Natuurlijk, ik geniet iedere dag opnieuw van mijn baan als technisch directeur”, aldus Hendriks. “Ik werk erg graag met al die zeer toegewijde sporters van TeamNL en hun begeleiders. Topsport betekent scherpe keuzes maken, dat geldt ook voor mij en voor mijn functie. Ik heb geleerd dat innovatie en ontwikkeling bij topsport centraal moeten staan. Het wordt straks na bijna 13 jaar tijd dat ik mijn focus verleg en het stokje aan een ander overdraag.”

Hendriks, voormalig hockeycoach, werd eind 2008 benoemd als opvolger van Charles van Commenée. Hij was de derde man die de topfunctie in de Nederlandse sport mocht bekleden. De eerste was Joop Alberda, die na de Olympische Spelen van 2004 in Athene vertrok.

“Het is altijd goed voor jezelf en voor de organisatie waar je voor werkt dat je nadenkt over waar jouw horizon ligt. Ik weet zeker dat NOC*NSF en TeamNL Maurits Hendriks na dit jaar gaan missen”, aldus Gerard Dielessen, de algemeen directeur van de sportkoepel.

“Maar ik ben het ook met hem eens dat er na zijn vertrek mooie kansen liggen om ook dan ons werk weer van nieuwe impulsen te voorzien. Ik kijk er nu vooral naar uit om het voor ons liggende uitdagende jaar nog volop van de inzet en ervaring van Maurits te profiteren.”

Hendriks werkt toe naar de Olympische Spelen van Tokio, die over minder dan een half jaar beginnen. “Nu vooral snel terug naar vandaag. Het is een grote uitdaging om de sport met zijn allen door de coronacrisis heen te leiden, ook internationaal”, aldus Hendriks.

“Wij gaan in deze complexe tijd bovendien met TeamNL naar Tokio, Vuokatti en Beijing. En dan zijn er nog al die andere internationale sportevenementen waar de Nederlandse topsporters hun dromen waar willen maken.”

De Olympische Winterspelen van Sotsji in 2014 waren het succesvolst onder Hendriks’ leiding. De Nederlandse afvaardiging pakte 24 medailles.