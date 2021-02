Historische WK-zege schaatsster Schouten op 5000 meter

Irene Schouten heeft bij de WK afstanden in Thialf een historische overwinning behaald. De 28-jarige kopvrouw van Team Zaanlander veroverde als eerste Nederlandse schaatsster goud op de 5000 meter. Ze zegevierde met een persoonlijk record van 6.48,53 minuten.

De onttroonde Russin Natalia Voronina moest met zilver genoegen nemen. Zij finishte in 6.50,99. Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, pakte brons met een tijd van 6.52,22.

Tienvoudig wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechiƫ kwam niet verder dan de vijfde tijd (6.57,67). Esmee Visser, nog altijd de olympisch kampioene op de 5000 meter, wist zich niet voor de WK afstanden te plaatsen.

Schouten zette haar winnende tijd al in de eerste rit neer. De doorgewinterde marathonschaatsster begon vrij behoudend, maar kwam in het tweede deel van haar race echt goed op gang. Ze bouwde haar tussentijden keurig af en reed met een laatste omloop van 31,0 seconden haar snelste rondje van haar hele rit.

Voronina reed daarna voortdurend onder de tijd van Schouten, maar kon halverwege een marge van 5 seconden niet vasthouden. In haar laatste rondje van 33,7 seconden gaf de Russin WK-goud uit handen.

Met haar unieke triomf zorgde Schouten voor een grandioos slot van haar vierdaagse in Heerenveen. Ze behaalde eerder goud op de ploegachtervolging en brons op de 3000 meter en massastart. Met die laatste medaille kon ze zaterdag nog niet tevreden zijn. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart vond dat ze door een communicatiefout haar derde wereldtitel was misgelopen. Schouten was niettemin nog wel blij voor ploeggenote Marijke Groenewoud, die als WK-debutante verrassend goud veroverde op dit onderdeel.