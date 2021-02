Krol na wereldtitel: een betere revanche op mezelf bestaat niet

Thomas Krol ging binnen 24 uur van zero naar hero bij de WK afstanden. De 28-jarige schaatser vergooide zaterdag zijn titelkansen op de 1000 meter met twee keer een valse start. Een dag later was hij op de 1500 meter weer helemaal zichzelf. In een perfecte cadans stelde Krol in de laatste rit zijn tweede wereldtitel op deze afstand veilig met een tijd van 1.43,75. Op het podium kreeg de glorieuze winnaar gelukwensen van nummer 2 Kjeld Nuis (1.44,11) en nummer 3 Patrick Roest (1.45,49).

“Dit is de beste revanche die ik op mezelf kon nemen”, sprak Krol glunderend bij de NOS. “Die diskwalificatie op de 1000 meter was een heel bittere pil, een grote teleurstelling. Ook op die afstand had ik winstkansen. Maar ik kon het alleen mezelf aanrekenen. Ik wist dat ik op de 1500 meter een herkansing zou krijgen. Daardoor kon ik de knop snel omzetten en me volledig op die race concentreren.”

Krol won dit seizoen al de schaatsmijl bij de NK afstanden en bij de twee wereldbekers in Thialf. “Het gaat het hele seizoen al heel goed op deze afstand en ik ben blij dat ik het nu ook op het WK kon laten zien. Het ging eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik heb me volledig gericht op mijn eigen race en me niet laten afleiden door de tijd en de rit van Nuis. Dit vormt voor mij een schitterende afsluiting van het seizoen. Ik heb hem terug”, doelde hij op zijn eerste wereldtitel in 2019 in Inzell.