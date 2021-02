Schaatser Krol herovert wereldtitel 1500 meter, zilver voor Nuis

Thomas Krol heeft op de 1500 meter de wereldtitel heroverd. De 28-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma dook bij de WK afstanden in Thialf in de laatste rit onder de leidende tijd van Kjeld Nuis. Krol finishte in 1.43,75 en veroverde daarmee zijn tweede gouden WK-medaille op deze afstand. Zijn eerste wereldtitel pakte hij in 2019.

De onttroonde Nuis moest met een tijd van 1.44,11 genoegen nemen met zilver. Patrick Roest zorgde met de derde tijd (1.45,49) voor een volledig Nederlands WK-podium.

Krol was zaterdag in Thialf nog de schlemiel van de Nederlandse ploeg. Als titelkandidaat vergooide hij zijn kansen door twee keer bij de start niet stil te staan. Daardoor werd Krol gediskwalificeerd.

Die grove fout leidde bij de Europese sprintkampioen tot nog wat meer motivatie en concentratie op de 1500 meter. Hij vloog er vanaf de start vol in en opende meteen al sneller dan Nuis. Met een vrijwel vlekkeloze rit wist Krol zijn voorsprong tot aan de finish vast te houden. Met WK-goud gaf hij zijn seizoen alsnog een schitterend slot.

Nuis won de wereldtitel op de 1500 meter in 2017 en 2020. Bij zijn nieuwe ploeg Reggeborgh had hij dit seizoen een moeizame start. Een coronabesmetting in oktober wierp hem ver terug in zijn trainingsprogramma. Na zijn herstel maakte de wereldrecordhouder op de schaatsmijl (1.40,17) net iets te veel fouten om op de 1000 en 1500 meter weer te gaan winnen. Bij de WK was hij vrijwel weer de oude, maar moest hij zijn meerdere erkennen in de ontketende Krol.

Roest belandde ternauwernood op het podium. Zijn marge op nummer 4 Sergei Trofimov uit Rusland bedroeg slechts 0,02 seconde. Voor Roest was het zijn derde WK-medaille. Eerder won hij goud op de ploegachtervolging en behaalde hij zilver op de 5000 meter. Roest gaat later op zondag in Thialf ook op de 10.000 meter nog op medaillejacht.