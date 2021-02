Serena Williams ten koste van Sabalenka naar kwartfinales

Tennisster Serena Williams is door naar de kwartfinale van het grandslamtoernooi in Australiƫ. Ze moest daar wel diep voor gaan. In de vierde ronde rekende ze in drie sets af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka: 6-4 2-6 6-4.

De twee stonden in de Rod Laver Arena in Melbourne 2 uur en 9 minuten tegenover elkaar. In een wedstrijd die op en neer ging, trok uiteindelijk Williams aan het langste eind.

De 39-jarige Amerikaanse, 23 keer winnaar van een grand slam, staat in de kwartfinale tegenover de winnaar van het duel tussen de Roemeense Simona Halep, de mondiale nummer 2, en de Poolse Iga Swiatek.