Tennisser Murray verliest finale challenger Italië

Tennisser Andy Murray heeft de challenger in het Italiaanse Biella niet kunnen winnen. De Schotse drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 1 van de wereld verloor de finale van de Oekraïner Ilja Martsjenko in twee sets: 2-6 4-6.

De 33-jarige Murray week uit naar het bescheiden toernooi in Italië omdat hij niet kon meedoen aan de Australian Open in Melbourne, waar hij vijf keer in de finale stond. De Schot testte in aanloop naar het grandslamtoernooi positief op het coronavirus.

Murray ontving voor de Australian Open een wildcard, want hij stond met zijn 125e positie op de wereldranglijst niet hoog genoeg voor een direct ticket. Een onwillige heup achtervolgt de tweevoudig Wimbledonwinnaar al enkele jaren. Hij vreesde door de slepende blessure zelfs een voortijdig einde aan zijn carrière, maar na een ingrijpende operatie begin 2019 kon Murray toch weer op niveau terugkomen.