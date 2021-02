Waterpoloërs starten OKT met nipte zege op Duitsland

De Nederlandse waterpoloërs hebben hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg Duitsland vooral dankzij een sterke eerste helft met 11-10 (5-2 3-2 2-2 1-4). Jorn Muller was de topscorer bij Oranje met vier doelpunten.

De waterpoloërs nemen het maandag op tegen Kroatië, op papier de sterkste opponent in groep B. Oranje speelt daarin ook tegen Roemenië, Frankrijk en Rusland. De top 4 van de poule plaatst zich voor de kwartfinales. Op het OKT in Rotterdam worden de resterende drie startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee.