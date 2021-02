Wereldkampioene Schouten: schaatsbubbel uit en natuurijs op

Je bent een fanatieke marathonschaatsster of je bent het niet. Op de vraag wat ze als eerste zou gaan doen na afloop van haar geweldige WK afstanden in Heerenveen, hoefde Irene Schouten niet lang na te denken. “Ik ga meteen de schaatsbubbel uit en met mijn vriend het natuurijs op”, sprak de 28-jarige prijzenpakker van Team Zaanlander stralend bij de NOS.

Schouten behaalde zondag in Thialf een historische overwinning. Als eerste Nederlandse schaatsster veroverde ze de wereldtitel op de 5000 meter. Daarmee bekroonde de taaie stayer uit Andijk een glorieus toernooi, met ook goud op de ploegachtervolging en twee keer brons op de 3000 meter en de massastart. “Ik ga met een heerlijk gevoel de zomer in.”

Schouten ging op de 5 kilometer rustig van start. “Ik kwam er aanvankelijk niet lekker in. Ik voelde dat ik macht over had, maar wilde niet gaan smijten met mijn krachten. Ik wilde goed en technisch blijven rijden en mede dankzij goede coaching is me dat gelukt. Het was achteraf een bizarre race”, doelde Schouten op haar rondjes van 33 seconden in de beginfase en van 31 seconden in de eindfase.

Een dag eerder was Schouten in Thialf nog in een slecht humeur na haar derde plek op de massastart, haar specialiteit. Door een communicatiefout met de technische staf, onder leiding van Jillert Anema, kon de tweevoudig wereldkampioene op dit onderdeel haar gevreesde eindsprint niet op het juiste moment plaatsen. Mede daardoor ging het WK-goud verrassend naar ploeggenote Marijke Groenewoud.

“Ik was boos en teleurgesteld”, blikte Schouten terug. “Maar ik heb de knop snel kunnen omzetten. Ik wilde iedereen even wat laten zien op de 5000 meter en dat is me gelukt. Daar ben ik onwijs blij mee.”