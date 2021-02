Wielrenner Bennett van Jumbo-Visma pakt eerste nationale titel

Wielrenner George Bennett van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft zich in Cambridge tot Nieuw-Zeelands kampioen op de weg gekroond. Het is voor de 30-jarige Bennett, die eerder deze week al tweede werd in de tijdrit, zijn eerste nationale titel.

“Ik probeer deze titel al tien jaar te bemachtigen”, aldus Bennett. “Ik heb deze trui altijd al willen winnen en om hem nu het hele jaar te kunnen dragen in de WorldTour is zo bijzonder. Ik ben trots dat ik met deze trui Nieuw-Zeeland kan vertegenwoordigen in Europa. Dat is heel speciaal. Een week geleden schreef ik mezelf nog af, maar de goede tijdrit van vrijdag gaf me echt een opkikker.”

Bennett, die sinds 2015 voor de Nederlandse ploeg rijdt, plaatste in de wegwedstrijd op 8 kilometer van de finish een geslaagde aanval en kwam met een voorsprong van 2 minuten over de finish.