Barty naar kwartfinales Australian Open

Ashleigh Barty heeft maandag zonder grote problemen de kwartfinales bereikt op de Australian Open. De Australische tennisster was te sterk voor de Amerikaanse Shelby Rogers: 6-3 6-4.

Barty, de nummer 1 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen Karolina Muchova. De Tsjechische schakelde in de achtste finales de Belgische Elise Mertens uit (7-6 (5)7-5). Muchova is de nummer 27 van de wereld.

Barty, die bij 5-2 in de tweede set de kans miste de partij uit te serveren, won voor de Australian Open al de Yarra Valley Classic, eveneens in Melbourne. Ze boekte daar bij haar eerste optreden in elf maanden haar negende toernooizege. Vanwege de coronapandemie durfde ze niet te reizen en ontbrak ze vorig jaar op de toernooien die werden afgewerkt na de lange coronapauze.