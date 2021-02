Lakers lijden nederlaag en raken geblesseerde Davis kwijt

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun zevende nederlaag van dit seizoen in de NBA geleden. De regerend kampioen verloor met 122-105 van Denver Nuggets. De ploeg raakte tot overmaat van ramp Anthony Davis kwijt. De sterspeler raakte opnieuw geblesseerd aan zijn rechter achillespees en moest in het tweede kwart van de wedstrijd het veld verlaten. Hij had al 15 punten gemaakt.

De Lakers gaven na het vertrek van Davis de wedstrijd geleidelijk uit handen. De Nuggets werden steeds sterker en hadden in Nikola Jokic de drijvende kracht met 23 punten, 16 rebounds en 10 assists. Jamal Murray maakte 25 punten. Bij de Lakers probeerde LeBron James het gemis van Davis op te vangen, maar zijn 22 punten, 10 rebounds en 9 assists waren onvoldoende om het verlies af te wenden.