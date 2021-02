Medvedev in drie sets verder naar kwartfinale Australian Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft de laatste acht van de Australian Open bereikt. Waar de nummer vier van de plaatsingslijst tijdens de derde ronde nog vijf sets nodig had om zich van de Serviër Filip Krajinovic te ontdoen, had Medvedev maandag genoeg aan drie sets om de Amerikaan Mackenzie McDonald te verslaan: 6-4 6-2 6-3.

Het is de achttiende wedstrijd op rij waarin de Rus ongeslagen blijft. Zijn laatste verloren wedstrijd was in november van vorig jaar.

Medvedev zette zes van de zeven breakpoints die hij behaalde tegen de nummer 192 van de wereld om in punten. Zijn laatste breakpoint won hem na 89 minuten de wedstrijd.

In de kwartfinale neemt Medvedev het op tegen zijn landgenoot Andrej Roebljov of tegen Casper Ruud uit Noorwegen. “Ik ben voor Andrej, want als hij wint staat er in ieder geval één Rus in de halve finale”, aldus Medvedev. “Casper is ook een geweldige tegenstander dus ik ga de wedstrijd kijken, ervan genieten en me voorbereiden op mijn volgende tegenstander.”