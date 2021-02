Nadal stoot door naar kwartfinales Australian Open

Tennisser Rafael Nadal is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. De Spaanse nummer 2 van de plaatsingslijst verspeelde ook in de vierde ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini geen set en won met 6-3 6-4 en 6-2. Nadal bereikte voor de 43e keer in zijn carrière de laatste acht van een grandslamtoernooi.

De als zestiende geplaatste Italiaan beet wel van zich af. Hij wist Nadal twee keer een servicegame te ontfutselen, maar Nadal reageerde meteen met breaks terug en dreef de Italiaan steeds verder in de hoek. In de derde set overheerste Nadal; hij maakte de partij af met een lovegame op eigen service.

Toch speelde Nadal, die in aanloop naar het toernooi in Melbourne worstelde met rugpijn, niet zijn beste tennis. Hij sloeg in de hele partij 24 winners, terwijl Fognini er 32 noteerde. De Italiaan maakte wel veel meer onnodige fouten en moest ook vaak passen op de returns van Nadal. De Spanjaard kreeg liefst negentien keer een breakpoint, hij benutte er zes.

“Ik ben tevreden. Als je in de vierde ronde een geweldige speler als Fabio treft, dan weet je dat je moet vechten. Dan kun je niet de baan opstappen in de veronderstelling dat het makkelijk wordt”, zei Nadal na afloop.

De 34-jarige routinier hoopt in Melbourne zijn 21e grandslamtitel te veroveren. Hij won in zijn loopbaan pas één keer de Australian Open, dat was in 2009. Zijn tegenstander in de kwartfinale is de Griek Stefanos Tsitsipas, die in de vierde ronde een vrije doortocht kreeg nadat de Italiaan Matteo Berrettini zich met een blessure terugtrok vlak voor de partij.