Norris en Ricciardo hopen op nieuw succes voor McLaren in F1

Als eerste renstal heeft McLaren de nieuwe racewagen voor het komende seizoen in de Formule 1 gepresenteerd. McLaren MCL35M lijkt voor een groot deel op de bolide waarmee het team afgelopen seizoen als derde in het ploegenklassement voor constructeurs eindigde, achter Mercedes en Red Bull maar nog voor Ferrari. Grote veranderingen zijn dit jaar ook niet toegestaan. Wel heeft de motor van Renault plaatsgemaakt voor een krachtbron van Mercedes.

De 21-jarige Lando Norris staat voor zijn derde seizoen bij McLaren. De Brit heeft gezelschap gekregen van de Australiƫr Daniel Ricciardo, de oud-ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull die overkomt van Renault. Norris en Ricciardo zullen de nieuwe auto vanaf dinsdag testen op het circuit van Silverstone. Op 12 maart staan testen op het programma in Sakhir, waar het nieuwe seizoen van de Formule 1 op 28 maart weer van start gaat met de Grand Prix van Bahrein.

“Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar een aantal landen waar we vorig jaar vanwege corona niet konden racen”, zei Norris tijdens de presentatie van de racewagen van McLaren, een team dat voor de 54e keer aan de Formule 1 gaat deelnemen. “Hopelijk krijgen we ook weer volle tribunes met fans. We hebben ze gemist.”

Ook van de 31-jarige Ricciardio mag het nieuwe seizoen in de Formule 1 snel beginnen. “McLaren heeft de afgelopen jaren een geweldige reis achter de rug en ik kijk ernaar uit om het team te helpen aan nieuwe positieve resultaten. Ik heb inmiddels best wel wat ervaring maar ik ben alleen maar nog scherper geworden om goed te presteren.”