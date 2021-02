Ook in Cortina verovert skiester Shiffrin wereldtitel

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een wereldtitel toegevoegd aan haar reeds imposante erelijst. Op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo won Shiffrin de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom. Op de vijf WK’s waaraan ze deelnam won ze telkens goud, twee jaar geleden zelfs op de slalom en de super-G. Ook is ze tweevoudig olympisch kampioene.

Shiffrin had na de super-G nog een minieme achterstand op de Italiaansen Federica Brignone en Elena Curtoni. Maar voor Brignone was de slalom al na het derde poortje voorbij, terwijl Curtoni met haar tijd net buiten het podium viel na de twee onderdelen.

Het zilver was voor de Slowaakse Petra Vlhova, brons ging naar de Zwitserse Michelle Gisin.