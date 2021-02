Ook wereldbeker van Doha vervalt voor turners

Het wordt steeds lastiger voor gymnastiekbond KNGU de topturners een fatsoenlijk programma te bieden in de aanloop naar de Olympische Spelen. Technisch directeur Mark Meijer meldde maandag een nieuwe afgelasting. De wereldbekerwedstrijd van Doha. die half maart zou worden gehouden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Nu blijft alleen het EK over”, treurde Meijer, die bovendien niet weet hoe het nu met de olympische kwalificatie afloopt.

Epke Zonderland zou deelname aan de Spelen alleen nog kunnen verspelen als zijn enig overgebleven concurrent, de Japanner Hidetaka Miyachi, zich niet zou melden in Doha. Hij stond niet op de voorlopige lijst, waardoor Zonderland redelijk zeker is. “Maar we wachten nog op bevestiging”, zei Meijer maandag bij een bijpraatsessie. “Ons streven was om al onze kandidaten voor de Spelen een goede internationale wedstrijd te laten turnen, maar dat wordt moeilijk.”

Nederland heeft zich met een vrouwenteam geplaatst voor de Spelen. Bij de mannen is Bart Deurloo zeker van deelname en Zonderland officieus ook. Casimir Schmidt hoopt zich bij de EK, eind april in Basel, als allrounder te plaatsen.

Meijer vertelde verder dat Eythora Thorsdottir zich blijft melden voor de zogenoemde nationale teammomenten in Heerenveen. “Dat is voldoende voor mij, we hebben goede afspraken gemaakt”, aldus Meijer. De Rotterdamse traint verder bij Pax in Hoofddorp met Patrick Kiens, haar coach die bij de KNGU niet welkom is. Meijer verbrak de samenwerking met de in opspraak geraakte coach tegen wie mogelijk een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak wegens grensoverschrijdend gedrag.

De KNGU gaat in april open kwalificatiewedstrijden houden en zal in juni op basis van twee interne wedstrijden de samenstelling van de olympische ploeg bij de vrouwen bepalen.