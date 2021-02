Pegula schakelt verrassend favoriete Svitolina uit

Tennisster Jessica Pegula is de grote verrassing in het vrouwentoernooi van de Australian Open. De ongeplaatste Amerikaanse bereikte de kwartfinales in Melbourne door in de vierde ronde de als vijfde geplaatste Elina Svitolina uit te schakelen. De Oekraïense, die al eens in de halve finales stond van Wimbledon en de US Open, boog in drie sets voor de nummer 61 van de wereld: 4-6 6-3 3-6.

Pegula deed niet onder voor Svitolina in krachtige slagen vanaf de baseline en maakte het verschil aan het net. Ze bracht de Oekraïense uit haar evenwicht door haar afwisselende spel. Alleen in de tweede set had ze het moeilijk, die moest ze gunnen aan Svitolina. Pegula herstelde zich knap in de derde en beslissende set.

De 26-jarige dochter van de Amerikaanse miljardair Terry Pegula, eigenaar van americanfootballclub Buffalo Bills, treft in de kwartfinales een landgenote. Jennifer Brady, als 22e geplaatst in Melbourne, was in haar partij in de vierde ronde veel sterker dan de Kroatische Donna Vekic: 6-1 7-5. Vekic werd wel gehinderd door een blessure aan haar rechterbeen.