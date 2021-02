Red Bull bekrachtigt akkoord met Honda over motoren

Red Bull heeft het akkoord met Honda definitief bekrachtigd om vanaf 2022 de krachtbron van de Japanse motorfabrikant te blijven gebruiken in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zal in de eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes een technische afdeling openen waar de motoren worden onderhouden, meldt de renstal van Max Verstappen.

De overeenkomst geldt ook voor zusterteam Alpha Tauri en duurt tot 2025. In dat jaar introduceert de Formule 1 een compleet nieuwe motor.

Red Bull had in principe al een akkoord over het in eigen beheer nemen van de motoren van Honda, dat na dit seizoen uit de Formule 1 stapt. Voorwaarde voor de deal was dat de andere teams akkoord gingen met het bevriezen van de doorontwikkeling van de motoren vanaf de eerste race in 2022.

De renstallen kwamen vorige week na overleg met autosportfederatie FIA, de Formule 1-organisatie en de fabrikanten van de motoren tot een unanieme afspraak om het motorreglement aan te passen en het doorontwikkelen van de motoren te verbieden. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de andere leveranciers van motoren in de koningsklasse.

“Het is een gewaagde zet van ons, maar we hebben er goed en gedetailleerd naar gekeken en we denken dat dit de beste oplossing is voor beide teams”, aldus topman Helmut Marko, die eerder al had aangegeven dat de drie andere fabrikanten geen goede opties waren. Mercedes en Ferrari zijn de grootste concurrenten, terwijl Red Bull zelf een paar jaar geleden uit onvrede de samenwerking met Renault beëindigde.

“We zijn Honda dankbaar voor hun medewerking. Het bedrijf heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de hybride technologie om ons te voorzien van een competitieve motor”, zei teambaas Christian Horner. Red Bull was afgelopen seizoen de grootste concurrent van Mercedes. Verstappen won twee races en werd zes keer tweede; hij eindigde als derde in het kampioenschap achter wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.