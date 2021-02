Tennisser Murray maakt rentree in Montpellier

Tennisser Andy Murray maakt volgende week zijn rentree op het ATP-toernooi van Montpellier. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een zogenoemde wildcard ontvangen, zo liet de organisatie in Frankrijk weten.

Murray ontbreekt momenteel bij de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar. Hij was weliswaar net op tijd hersteld van corona, maar zag in verband met een verplichte quarantaine die hij vervolgens nog moest ondergaan in Melbourne af van deelname.

Murray is momenteel de nummer 125 van de wereld. Hij verloor zondag in het Italiaanse Biella in de finale van een challengertoernooi van de Oekraïner Ilja Martsjenko: 2-6 4-6.