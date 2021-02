Turner Louwije verlaat nationale selectie

Turner Bram Louwije maakt voorlopig geen deel meer uit van de nationale selectie. De genaturaliseerde Belg, die sinds 2017 voor Nederland uitkwam, gaat zich bezinnen over zijn toekomst, meldde Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU, maandag.

“We hebben intense gesprekken gevoerd”, zegt Louwije (26) in een toelichting. “In goed overleg is besloten om voor nu uit te stromen in het nationale programma. Ik wil even de tijd nemen om te onderzoeken wat ik echt wil gaan doen, wat mijn drijfveren zijn.”

Louwije traint sinds zijn achttiende in Den Bosch bij Flik-Flak onder huidig bondscoach Bram van Bokhoven. In 2017 kreeg hij op verzoek een Nederlands paspoort. “Het niveau van turnen is hier hoger dan in BelgiĆ«. Zo had ik meer kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen en ondertussen wilde ik ook niet meer weg uit Den Bosch.” Met Louwije eindigde Nederland als achtste op de WK van 2018 in Doha, maar voor de Spelen van Tokio plaatste het team zich niet. Op de WK in Stuttgart van 2019 moest Louwije geblesseerd toekijken hoe de kwalificatie misliep.