Turner Schmidt begint in Dubai aan opbouw naar beslissend EK

Met een goed gemoed stapt Casimir Schmidt maandag in het vliegtuig voor een trainingsstage met de nationale selectie. In Dubai kan de turner uit Amsterdam eindelijk weer eens voor langere tijd met zijn collega’s aan de slag. “Het breekt de winter en zo houden we het teamgevoel er toch een beetje in”, kijkt hij vooruit. Schmidt is als allrounder nog kansrijk voor deelname aan de Olympische Spelen, maar moet hopen dat de EK eind april in Zwitserland doorgaan.

Al een jaar kwamen ze niet meer samen. Corona zorgde ervoor dat Schmidt voornamelijk in Hoofddorp trainde, terwijl de ene na de andere wedstrijd werd afgelast. Nadat de Nederlandse turnploeg bij de WK in 2019 olympische kwalificatie als team was misgelopen, wist Schmidt (25) dat zijn kansen lagen bij een individueel resultaat als allrounder. Maar de Europese titelstrijd van 2020 verviel eerst in mei, werd verplaatst naar Turkije en werd uiteindelijk vanwege de vele afzeggingen niet als kwalificatiemoment beschouwd.

Voor Schmidt rest nog één kans, maar veel zal afhangen van de gezondheidssituatie in Zwitserland. “Ik sta er heel nuchter in, ik kan er zelf toch niks aan veranderen”, zegt de turner, gewend inmiddels aan steeds veranderende omstandigheden. De route voor allrounders om zich via wereldbekers te kwalificeren voor Tokio verviel vorige week met het schrappen van de wedstrijden in Stuttgart en Birmingham. Voor Schmidt maakte het niet uit. “Ik had al besloten dat het via het EK moet gaan.”

Voordeel van de lange periode zonder wedstrijden was dat hij aan de slag kon met de moeilijkheidsgraad van zijn oefeningen. “Ik heb de tijd gehad om aan nieuwe elementen te werken. En in Dubai wacht ons nu een heftig trainingsprogramma. Het is het begin van de opbouw naar het EK.”

In het Zwitserse Basel wordt tussen 21 en 25 april om Europese titels geturnd. Zonder publiek, dat staat inmiddels al vast. Schmidt kent de opdracht: “Ik moet in de top 2 eindigen bij de allrounders op de geschoonde lijst, dus zonder de turners die al geplaatst zijn voor de Spelen.” Of dat haalbaar is? Schmidt denkt van wel. “Op basis van het laatste EK dat ik geturnd heb had ik het gehaald. Maar het is lastig inschatten, vooral ook omdat je niet precies weet wie er deelnemen. Als het EK niet doorgaat? Geen idee wat ze dan doen, misschien vervallen die olympische tickets dan.”

Schmidt hangt er zijn toekomst als topturner in ieder geval niet aan op. “Of ik wel of niet naar de Spelen ga, of de Spelen doorgaan, ik laat mijn geluk er niet van afhangen. Ik blijf turnen.”