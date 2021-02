Vrije doortocht Tsitsipas naar kwartfinales door blessure Berrettini

Tennisser Stefanos Tsitsipas is zonder te spelen doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. De Griekse nummer vijf van de plaatsingslijst zou in de vierde ronde aantreden tegen Matteo Berrettini, maar de als negende geplaatste Italiaan trok zich vlak voor het duel terug met een buikspierblessure.

De 22-jarige Tsitsipas, in 2019 halvefinalist in Melbourne, treft in de kwartfinale de Spanjaard Rafael Nadal. Die rekende in de vierde ronde in drie sets af met de Italiaan Fabio Fognini.