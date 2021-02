Waterpolocoach Van der Meer: hier niet op gehoopt

Bondscoach Harry van der Meer van de Nederlandse waterpoloërs wist dat het op het olympisch kwalificatietoernooi tegen Kroatië moeilijk zou worden. “Maar hier hoop je niet op”, sprak hij kort na de 25-8 nederlaag tegen de grote favoriet. Snel vergeten, was zijn advies aan de selectie. “Focussen op de volgende wedstrijd, daar gaat het nu om.”

Twee gevoelens had de trainer. “Aanvallend hebben we wel goede dingen laten zien. Alleen hebben we onvoldoende geprofiteerd van de overtalsituaties. Daar had meer ingezeten. Verdedigend echter waren we veel te passief. Met zo’n houding tegen een tegenstander van dit formaat kun je dan dit soort uitslagen verwachten. We hadden veel attenter moeten zijn.”

Doelman Eelco Wagenaar sloot zich daarbij aan. “Tegen één van de beste ploegen van de wereld hebben we niet laten zien wat we kunnen. Het was bepaald niet onze beste wedstrijd. Op een gegeven moment sloeg de twijfel er in bij ons, dat zag je terug in de verdediging. De volgende wedstrijd moet beter. Dat kan, want we kunnen veel beter. Dat gaan we laten zien.”