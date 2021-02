Wielrenner Teunissen komt mogelijk in voorjaar niet meer in actie

Wielrenner Mike Teunissen komt mogelijk het hele voorjaar niet meer in actie. De coureur kwam zaterdag hard ten val tijdens een trainingskamp van zijn ploeg Jumbo-Visma op Tenerife.

Teunissen reed zaterdag tijdens een afdaling op een steen en ging onderuit. Hij liet zich onderzoeken in een Spaans ziekenhuis en keerde zondag terug naar Nederland. In het AMC in Amsterdam bleek dat de renner verder behandeld moet worden. Jumbo-Visma meldt niet wat hij exact mankeert. Vorig jaar miste Teunissen een groot deel van het door corona ingekorte seizoen wegens een knieblessure.