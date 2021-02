Yamaha gaat zestigste jaar in WK motorracen in

Yamaha blijft de MotoGP trouw. Het Japanse motormerk maakte een nieuwe vijfjarige overeenkomst met rechtenhouder Dorna bekend tijdens de presentatie van de twee motorcoureurs die komend jaar het fabrieksteam vertegenwoordigen: Fabio Quatararo en Maverick Viñales. De overeenkomst loopt tot en met 2026.

Yamaha is sinds 1961 actief in het WK wegrace en gaat dus zijn zestigste jaar in. De Japanse motorfabrikant kan bogen op een volle erelijst, met in totaal 511 grandprix-zeges, 38 wereldtitels bij de coureurs en 37 titels bij de constructeurs. Het boegbeeld van de afgelopen jaren was Valentino Rossi, de negenvoudig wereldkampioen, die vier van zijn titels op de Yamaha veroverde. Hij reed vorig seizoen voor het laatst in het fabrieksteam en ‘daalt af’ naar het satellietteam.

“Bij Yamaha zijn we er trots op dat we deel uitmaken van de MotoGP”, zei directeur Toyoshi Nishida. “In ons zestigste jaar blijft onze passie voor de motorsport en de gretigheid om te winnen onveranderd.”

Eerder verlengde Honda al het contract met de MotoGP tot en met 2026. Het fabrieksteam van de Japanse concurrent van Yamaha doet komend seizoen weer een gooi naar de wereldtitel met achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez. De Spanjaard miste door een gecompliceerde armbreuk het vorige seizoen.