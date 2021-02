Basketballer Curry blijft scoren voor Golden State Warriors

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Golden State Warriors in San Francisco met grote cijfers gewonnen van Cleveland Cavaliers. Het duel eindigde in 129-98. Stephen Curry was bij de thuisploeg opnieuw de gevierde man. Hij bracht 36 punten op zijn naam.

Voor Curry was het zijn tiende wedstrijd op rij waarin hij tenminste 27 punten maakte en met een scoringspercentage van 50 procent of hoger eindigde. Daarmee was hij de eerste guard sinds de legendarische Michael Jordan (1995-96), die zo’n reeks neerzette.

Utah Jazz behaalde de achtste overwinning op rij. De koploper van de Western Conference was met 134-123 te sterk voor de Philadelphia 76ers, de lijstaanvoerder van de Eastern Conference. In Salt Lake City was Jordan Clarkson topscorer bij de winnende thuisclub met 40 punten. Bij de bezoekers blonken Ben Simmons (42 punten, 12 assists, 9 rebounds) en Tobias Harris (36 punten, 10 rebounds) uit.