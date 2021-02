Canadese shorttrackster Boutin niet naar WK in Dordrecht

Kim Boutin komt begin volgende maand niet in actie op de WK shorttrack in Dordrecht. De 26-jarige Canadese richt zich volledig op de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

“Het is een weloverwogen beslissing en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is”, laat Boutin via sociale media weten. “Het voelde afgelopen jaar alsof ik in een achtbaan zat met die coronapandemie. Ik vind dit een perfect moment om een stap terug te doen. Mijn doel is duidelijk. Ik wil top zijn op de Olympische Spelen in 2022. Ik geloof echt dat het plan dat we opstellen mij ver zal brengen.”

Boutin veroverde zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter van de WK shorttrack van 2019 in Sofia. Vanwege de coronapandemie werden de afgelopen maand alle wedstrijden in Canada geschrapt.