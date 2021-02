Darter Van Barneveld strijdt woensdag voor laatste kans

Darter Raymond van Barneveld krijgt woensdag een laatste kans om een speelkaart voor de PDC te verdienen. De vijfvoudig wereldkampioen slaagde er dinsdag niet in om zich tijdens de voorlaatste finaleronde van de zogeheten Qualifying School te kwalificeren. Hij verloor al in de eerste ronde van de Zwitser Stefan Bellmont (5-6).

Van Barneveld keert dit seizoen terug in prestigieuze toernooien van de PDC als hij woensdag de laatste finaleronde wint in het Duitse Niedernhausen. Als dat niet lukt, dan moet hij over vier speelronden bij de beste acht eindigen. ‘Barney’ strandde zondag in de achtste finales en bereikte maandag de laatste vier.

De 53-jarige Hagenaar is afgelopen week begonnen aan zijn ‘tweede’ dartscarrière. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn favoriete sport, maar kwam in september terug op dat besluit.

Luc Peters greep dinsdag net naast de dagwinst. De 28-jarige Nederlander verloor in de finale met 6-2 van Florian Hempel uit Duitsland. In de kwartfinales versloeg hij nog Benito van de Pas. Geert Nentjes uit Urk stelde maandag al een startbewijs voor de PDC veilig.